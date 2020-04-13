الولايات المتحدة – أوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، لأول مرة، الأشخاص الأصحاء بارتداء أقنعة على أفواههم وأنوفهم عندما يغامرون بالخروج إلى أماكن يصعب فيها الاحتفاظ بمسافة آمنة من الآخرين.

ولكن ما يزال هناك جدل كبير حول مقدار أهمية الأقنعة – لا سيما أقنعة النسيج المصنوعة في المنزل – في قدرتها على إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويحاول الباحثون، الذين يكتبون في ورقتين جديدتين، معالجة فعالية الأقنعة، ليتوصلوا إلى استنتاجات متنوعة.

وفحصت إحدى الدراسات تأثير الأقنعة على فيروسات كورونا الموسمية (التي تسبب العديد من حالات نزلات البرد)، ووجدت أن الأقنعة الطبية مفيدة في تقليل كمية الفيروس التي ينشرها الشخص المريض. وشملت دراسة أخرى تحليل أهمية الأقنعة بالنسبة لـ SARS-CoV-2، ولم تجد أي تأثير للأقنعة الطبية أو النسيجية على الحد من انتشار الفيروس، ولكنها شملت 4 مشاركين فقط، واستخدمت مقياسا خاما لانتشار الفيروس.

ويقول الخبراء إن الأقنعة قد تساعد في منع الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من تمرير الفيروس دون علم. ولكن الأدلة على فعالية الأقنعة الطبية أو محلية الصنع محدودة.

وقالت ماي تشو، أستاذة علم الأوبئة في كلية كولورادو للصحة العامة في حرم Anschutz Medical، التي لم تشارك في أي من الدراستين الجديدتين: “إن وضع قناع الوجه لا يعني أن توقف الممارسات الأخرى، ولا يعني أن تقترب من الناس، أو عدم الحاجة إلى غسل اليدين كثيرا”.

– أساسيات قناع الوجه

يمكن أن تصبح التوصيات حول الأقنعة محيرة بسهولة، لأن جميع الأقنعة ليست متساوية. يمنع قناع N95 بشكل فعال انتشار الفيروس، حيث تُوضع هذه الأقنعة بشكل وثيق على الوجه وترشح 95 ٪ من الجسيمات (0.3 ميكرون أو أكبر). إلا أن هناك معاناة كبيرة من نقصها الخطير، حتى بالنسبة للأخصائيين الطبيين، الذين يتعرضون لأعلى مستويات SARS-CoV-2 وهم في أمس الحاجة إلى أقوى حماية ضد الفيروس. كما يصعب ملاءمتها بشكل صحيح على الوجه. ولهذه الأسباب، لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض، بها للاستخدام العام.

وبسبب النقص، لا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالأقنعة الجراحية لعامة الناس. وتسمح أقنعة القماش بتدفق الهواء حول الجوانب، ولكنها تفتقر إلى طبقات غير منسوجة ومقاومة للرطوبة. وقالت تشو إنها تعوق نحو 2٪ فقط من تدفق الهواء.

ونتيجة لكل هذا التسرب في الأقنعة الجراحية والنسيجية، لا يعتقد المسؤولون عن الصحة العامة بشكل عام، أن ارتداء القناع يمنع أي شخص من الإصابة بفيروس ينتشر بالفعل في البيئة. وقالت راتشيل جونز، الأستاذة المساعدة في طب الأسرة والطب الوقائي في جامعة يوتا، والتي لم تشارك في الدراسة الجديدة، إن تدفق الهواء يتبع مسار المقاومة الأقل. إذا كانت الجسيمات الفيروسية قريبة، فإن لها مسارا سهلا حول قناع جراحي أو قماشي.

– مدى فعالية أقنعة الوجه

وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في 6 أبريل في مجلة حوليات الطب الباطني، أنها لم تكن فعالة. وتضمنت هذه الدراسة، بقيادة باحثين كوريين جنوبيين، مطالبة 4 مرضى مصابين بـ COVID-19 بالسعال في طبق بتري على بعد 7.8 بوصة (20 سم). ويسعل المرضى بدون أقنعة، بينما يرتدون قناعا جراحيا يمكن التخلص منه ويرتدون مرة أخرى قناعا قطنيا 100 ٪.

ولم يقلل أي من الأقنعة بشكل كبير الحمل الفيروسي للسعال على أطباق الاختبار. وقالت تشو إن الباحثين لم ينظروا إلى مسافات تتجاوز 7.8 بوصة لمعرفة ما إذا كانت القطرات لا تنتقل بعيدا، بينما كان الناس يرتدون الأقنعة.

ولكن الخبراء ما زالوا يشعرون بالحيرة حول الفائدة المحتملة للأقنعة غير N95.

وقالت جونز: “بالنسبة لي، لا ضرر في ارتداء هذه الأقنعة، ولكن لا يبدو أن هناك الكثير من الفوائد”. وأوضحت أن حجم العينة لفيروس كورونا الموسمي صغير، وهناك كمية كبيرة من الاختلافات غير المرتبطة بالقناع في كمية الفيروس المنبعثة من الناس، خاصة بالنظر إلى أن غالبية العينات التي لا تحتوي على أقنعة، لم يكن لديها فيروس كورونا قابل للكشف.

وقالت تشو إنه من غير المتوقع أن تكون أقنعة النسيج واقية مثل الأقنعة الجراحية. لهذا السبب يحذر مسؤولو الصحة العامة الناس من البقاء على الأقل 6 أقدام بعيدا عن بعضهم البعض، حتى لو كانوا يرتدون أقنعة.

المصدر: لايف ساينس