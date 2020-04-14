الأردن – أعلنت السلطات الأردنية امس تسجيل إصابتين فقط بفيروس كورونا المستجد، مع رصد 14 حالة شفاء، معلنة نيتها إقرار سلسلة قرارات جديدة في البلاد.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع بواقع حالتين ووصل إلى 391، دون رصد أي وفيات جديدة.

وأضاف جابر أنه سجل في الأردن اليوم 14 حالة شفاء، 10 منها في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسس، وبلغت حصيلة المتعافين بالتالي 215 شخصا.

من جانبه، ذكر وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أمر دفاع جديد يتضمن سلسلة من الإجراءات لدعم المنشآت الاقتصادية التي تضررت بسبب الوباء.

وقال العضايلة: “في ظل خلو العديد من المحافظات من أي إصابة، تعمل الحكومة على دراسة إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول، بحيث يمنع الدخول والخروج منها ويسمح باستئناف النشاطات الإنتاجية بالحد الأدنى”.

وتابع: “التزاما بالأمر الملكي بإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لعمال المياومة، ستقوم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى دعم هذه الفئة”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية