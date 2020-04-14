جامايكا – أشعل أسطورة سباقات المسافات القصيرة، العداء الجامايكي يوسين بولت، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة طريفة يدعو من خلالها إلى “التباعد الاجتماعي” في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتعود الصورة إلى ألعاب بكين 2008 الأولمبية، ويظهر فيها بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100م محققا رقما قياسيا جديدا خارقا في ملعب “عش الطير” بلغ 9.69 ثوان.

وعلق بولت (33 عاما) على الصورة التي نشرها على مختلف حساباته في مواقع التواصل: “تباعد اجتماعي”، في دعوة إلى متابعيه للبقاء على مسافة تحصنهم من الإصابة بفيروس “كوفيد-19” الذي تسبب بحالة شلل عالمية.

ورأى البعض في هذه الصورة تلميحا من أسطورة ألعاب القوى العالمية إلى تفوقه الخارق وانتصاراته الكاسحة أمام منافسيه.

هذا المنشور سجل حتى صباح الثلاثاء أكثر من 333 ألف إعجاب على حساب بولت في موقع “فيسبوك” (لديه نحو 18 مليون متابع)، أكثر من 520 ألف إعجاب و93 ألف إعادة تغريد على “تويتر” (نحو 5 ملايين متابع)، ونحو 630 ألف إعجاب في “إنستغرام” (9.4 ملايين متابع).

ويعد بولت، أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، إذ توج بثماني ذهبيات أولمبية في ثلاث مشاركات (2008 و2012 و2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 100 م.

واعتزل المنافسات في 2017 وفي جعبته الرقمان العالميان في 100 و200م، والأول عاد وحسنه في مونديال برلين 2009 بزمن 9.58 ثوان.

المصدر: وكالات