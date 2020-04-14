الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات اليوم الثلاثاء، بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق، وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1724.72 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 عند 1726.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% أيضا إلى 1772.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى شركة “سي إم سي ماركتس”، إن “المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب. والسيولة من (مجلس الاحتياطي الفدرالي) بالإضافة لخفض أسعار الفائدة تجعل من الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير”.

لكن الخبير حذر من أنه في ظل غياب أنباء جديدة عن تحسن الآفاق الاقتصادية في ظل كورونا قد يكون هناك تراجع على المدى القريب.

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو.

المصدر: “رويترز”