ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاثنين الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس الوزراء للعام الجاري 2020.

جرى على إثر ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مناقشة مستفيضة لموضوع رفع الدعم عن المحروقات والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا التوجه للتخفيف من آثاره على المواطنين وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه السراج في سبتمبر 2018 ويشمل حزمة من الإجراءات تستهدف تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

وأقر الاجتماع من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد بموجب قانوني (6) (27) لسنة 2013 وتسوية المعاشات الأساسية ودعم المعاشات التقاعدية ومنحة الباحثين عن العمل والمزايا المالية “لذوي الشهداء”.

كما أحيل الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة.