ليبيا – رأى المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي أن ما أسماها بـ”ثورة التكبير” تسترد أنفاسها وتتعافى بإستعادة صرمان وصبراتة.

الساعدي وفي منشور له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:”ثورة التكبير تسترد أنفاسها وتتعافى بفضل الله ثم بسواعد أبنائها الأبطال الذين لم يبيعوا عودة صرمان وصبراتة إلى الوطن والبقية في الطريق بإذن الله”.

وأضاف المسؤول الشرعي زاعماً :” التهنئة لكل من ساهم في صناعة هذا النصر والتهنئة لأهالي الشهداء الذين شرفهم الله بهذا الاصطفاء وكتب الله لكم عظيم الأجر ورزقكم جميل الرضا والصبر” .

