السعودية – وافق مجلس الشورى السعودي اليوم، على مشروع نظام الاستثمار التعديني في خطوة تهدف لطمأنة المستثمر، كذلك وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العادية الـ35 برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

إضافة إلى موافقته على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مؤخرا، أنه سيتم قريبا الإعلان عن النظام التعديني، مبينة أنه يغطي الجانب التشريعي للاستثمار ويعطي الاطمئنان للمستثمر.

المصدر: “الاقتصادية”