الصحة الإيرانية: تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 74877

الصحة الإيرانية: تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 74877

إيران – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 74877.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74877.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 48128 مصابين بفيروس كورونا، تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن 3691 مصابا بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة، في وقت تم إجراء 287359 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن بوقت سابق أنه يتوقع بقاء كورونا في إيران حتى الشتاء المقبل على الأقل، مؤكدا رفض بلاده نظرية “مناعة القطيع” في مكافحة الفيروس.

المصدر: RT