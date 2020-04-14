الصين – تنبأ تشانغ ون هونغ، مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى هواشان في شنغهاي، رئيس مجموعة خبراء علاج COVID-19 في الصين، بموعد الموجة الثانية من الفيروس التاجي في العالم.

ونقلت عنه قناة CNN التلفزيونية الأمريكية اليوم قوله، إن الموجة الثانية من تفشي الفيروس التاجي ستحدث في نوفمبر 2020، لكنها ستكون أضعف بكثير من الموجة الأولى.

وقال تشانغ “نتوقع أن تبدأ الموجة التالية من الوباء في نوفمبر” المقبل.

وأضاف أن الحسابات الرياضية تشير إلى أن البشرية لن تهزم الفيروس بحلول الصيف، حيث يستمر تسجيل حالات تفشي جديدة في دول جديدة. بشكل عام، ستسبب الموجة الثانية من الوباء أضرارا أقل من الموجة الراهنة، ولكنها ستكون صعبة جدا بالنسبة لبعض الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية بسبب الأدوية المتخلفة.

وفي 12 أبريل، قال كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونغ نانشان، إنه على الرغم من وجود خطر استيراد وانتشار العدوى في بلاده من بلدان أخرى، فإن احتمال تفشي المرض على نطاق واسع في الصين ضئيل جدا.

ووفقا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 1.9 مليون حالة إصابة في العالم بالفيروس التاجي، توفي منهم أكثر من 114 ألف شخص.

المصدر:Mail.ru