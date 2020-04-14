ليبيا – كشف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” مصطفى المجعي تفاصيل سيطرة مسلحيهم المعومين بعدد من الارهابيين والمطلوبين محليا ودوليا على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات غربي العاصمة طرابلس.

المجعي وفي تصريح لموقع “عربي 21” المملوك لدولة قطر قال إن “قوات بركان الغضب” زحفت فجر الاثنين صوب المدن الثلاث بعد تمهيد جوي حيث قامت ما وصفها بـ”طائرات مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق” (الطائرات المسيرة التركية) بأكثر من 16 طلعة جوية ضربت خلالها مواقع وتمركزات من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في المدن الثلاث.

وأضاف زاعماً :” ما إن بدأت طلائع قوات بركان الغضب بدخول الأحياء الأولى لهذه المدن حتى اندفع الأهالي للالتحام مع قواتنا في حين فرت مليشيات حفتر نحو مناطق مفتوحة خارج هذه المدن”.

وقال إن هذه المدن الثلاث صبراتة وصرمان والعجيلات كانت شوكة في خاصرتهم فهي تمثل عمقا لـ “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في الغرب وشكلت خزانا بشريا له إذ يتم عبرها إمداده بالمقاتلين، حسب زعمه.

وتابع :”قوات البركان سيطرت على مناطق رقدالين والعسة التي كانت تمثل جيوبا لحفتر وأن التقدم الحاصل في هذه المناطق يمهد الطريق لمعركة تحرير قاعدة الوطية بشكل كامل”.

المتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” إختتم بالقول :”نستطيع القول إن المنطقة الغربية لا تواجد مهم وحقيقي فيها لقوات حفتر بعد طرده من هذه المناطق الاستراتيجية ما عدا مدينة ترهونة التي ما زالت قواته تتواجد فيها حتى الان،وهي الحاضنة الوحيدة له في الغرب”، حسب زعمه.