مصر – أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر وقناة السويس للحاويات عن اتفاق بينهما اليوم للتعهد باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار وقالتا إنه سيسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد.

وأضاف الجانبان في بيان، أن الاتفاق سيساهم في تحسين منافسة ميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات قناة السويس.

وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة “إيه بي إم ترمينالز” مالكة حصة الأغلبية، وهي جزء من “إيه بي مولر ميرسك” الدنماركية.

وواجهت المحطة صعوبة في جذب أنشطة حاويات وشحن عابر في السنوات الأخيرة.

المصدر: “رويترز”