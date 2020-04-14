الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد صدور تقرير عن وزارة الطاقة الأمريكية، توقع تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وجرى تداول عقود مزيج “برنت”، بحلول الساعة 7:57 بتوقيت موسكو، عند 32.16 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.32% عن سعر الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.34% إلى 22.71 دولار للبرميل.

ووفقا لتوقعات الوزارة فإن إنتاج النفط الصخري في أكبر المناطق المنتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة سيتراجع في مايو المقبل بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل الجاري، إلى 8.709 مليون برميل يوميا.

وفي حال تحققت التوقعات فسيكون إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي، وسيكون الأكبر منذ يوليو 2016.

كذلك تتلقى أسواق النفط دعما من اتفاق مجموعة “أوبك+”، الذي تم التوصل إليه مؤخرا، لخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يوميا شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن يتم تقليص هذه التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: “نوفوستي”