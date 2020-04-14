الهند – مدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الإغلاق العام المفروض لمكافحة كورونا، والذي يطال 1,3 مليار نسمة، حتى 3 مايو المقبل، قييل انتهائه المقرر منتصف هذه الليلة.

وقال مودي اليوم الثلاثاء في كلمة للأمة “من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنا باهظا”، مضيفا “لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير”.

ولا تزال الهند بمنأى عن تفش واسع للوباء، على الرغم من تسجيلها رقما قياسيا للإصابات في اليوم الأخير، رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة و339 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

لكن نظرا للكثافة السكانية العالية في بعض مدنها، يخشى أن ترتفع الإصابات بشكل كبير ما قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

ويقول بعض الخبراء، إن الهند لم تقم بما يكفي من الفحوص، وإن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من المعلن رسميا.

وسبق أن أعلنت بعض الولايات الهندية، مثل ماهاراشترا التي تضم مدينة بومباي المكتظة، وحيث يسجل أكبر عدد من الإصابات على المستوى الوطني، تمديد الإغلاق.

لكن هذا الإغلاق المتواصل منذ 25 مارس، يفرض قيودا صارمة على التحرك وألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد وأثر خصوصا على الفقراء في الهند.

وخسر ملايين المياومين أعمالهم بشكل مفاجئ، فيما علق آخرون في أحياء مكتظة وسط ظروف غير صحية قد تعزز انتشار المرض.

ومددت فرنسا لشهر إضافي أيضا تدابير العزل، في حين بدأت إيطاليا والنمسا بفتح بعض المتاجر، أما إسبانيا فاستأنفت العمل بقطاعات البناء والمعامل، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية قريبا.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من رفع القيود مبكرا، مشددا على أن اللقاح وحده قادر على ردع المرض.

المصدر:”أ ف ب”