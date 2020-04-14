ليبيا – ضبط مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية أمس الاثنين مخزن يحتوي على 5 ثلاجات تبريد بداخلها كميات من الكبدة ولحم مفروم ولحوم حمراء وبيضاء مستوردة بمنطقة عرادة طرابلس.

المركز عثر بحسب مكتبه الإعلامي على 400 صندوق من الكبدة لا تطابق المواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري علاوة على حظر و ممنوعية استيرادها من الخارج بالإضافة إلى وجود لحم مفروم مفرغ باكياس نايلون عادية من صناديقه الموردة من الخارج ونظرا للعوامل البيئية فقد تحلل و عرض للتلف مع فساد الغلاف الخاص به.

وضبط أسماك ودواجن مجمدة وبعض اللحوم منتهية الصلاحية إلى جانب وجود تعفن وإفساد لكميات كبيرة من الكبدة نتيجة التخزين السيء مع انبعات روائح كريهة.

مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية أكد ضبط كامل الكميات لإتلافها من قبل الجهات المختصة.

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