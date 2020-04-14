ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصطفى بكري أن تركيا هي التي تحارب في ليبيا مستعينة بمليشيات المرتزقة،قائلاً:” ومالسراج وعصابته إلا خونة وعملاء لاهدف لهم سوي البقاء علي الكرسي ولو علي جثث كل الشعب الليبي”.

بكري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين أضاف:” اذا كان السراج وعصابته يظنون أنهم حققوا إنتصارا علي الجيش الوطني الليبي فهم واهمون فالجيش الذي حرر ٩٠٪ من الأراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات الإرهاب قادر علي سحق ماتبقي منهم في أقرب مما يظنون”.

وتابع:” الشعب العربي الليبي الذي دفع آلاف الشهداء دفاعا عن أرضه وكرامته في مواجهة المحتل الأجنبي لايمكن أن يقبل بعودة الإحتلال الأجنبي مرة أخري وسوف يسحق هؤلاء العملاء الذين سمحوا لأردوغان وعصابته بالتدخل السافر وإقامة القواعد علي أرض ليبيا وجلب المرتزقة بهدف إذلال”.

وأكمل:”أقول للسراج قبل أن تهلل لإنتصاراتك وتتوعد الجيش والشعب أنظر خلفك قليلا لتري أن أسيادك هم الذين يحاربون وأنت لست أكثر من شخص قرر إرتهان طرابلس لحساب الأتراك العثمانيين وحكومة قطر المتآمره من حقنا أن نسأل أين المجتمع الدولي وأين الجامعة العربية من إختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكريه ضد ليبيا وجيشها الوطني وحكومتها الشرعية الخونة فقط هم الذين يهللون لحكومة الميلشيات وهؤلاء يجب محاكمتهم بتهمة دعم الإرهاب وأول هؤلاء القنوات العميلة”.

البرلماني المصري إختتم بالقول:”إذا كان الإرهابي خالد المشري أحد خدم أردوغان وتميم في ليبيا يقول إن هناك خيبة أمل لدي كل من يراهنون علي حفتر وأنا أقول لك إن المشير حفتر هو القائد الذي حرر ٩٠٪ من الأرض الليبية وأن هذا الإنتصار الوهمي تم بتآمركم مع أردوغان ومرتزقته ، الشعب والجيش الليبي يلتف حول المشير حفتر الذي يسعي إلي تطهير الأرض الليبيه من دنس العملاء والخونه الذين يريدون عودة الإستعمار من جديد علي الأرض الليبية غدا وفي أقرب مما تظنون سيأتون بك أنت والسراج وكل الخونه لتلقوا مصيركم جراء ماإرتكبتم من جرائم في حق الشعب الليبي”.