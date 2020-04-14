روسيا – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال اجتماع لقادة الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، والذي خصص لمناقشة الوضع المحيط بالفيروس، إن “الإجراءات الاستثنائية مطلوبة لوقف انتشار كوفيد 19”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في بعض البلدان “يتم اتخاذ تدابير طارئة بحق”، ولكن لا يمكن التغلب على الفيروس إلا من خلال تظافر جهود المجتمع الدولي.

وعن تأثيرات كورونا، قال بوتين، خلال الاجتماع الذي تم عبر جسر تلفزيوني، إن “الجائحة تؤثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، وتقريبا في جميع أنحاء العالم، فقد أثر كورونا على الاقتصاد والمجال الاجتماعي، لقد انخفض تنقل السكان وتراجعت التجارة، كما أن أسواق المواد الأساسية باتت عرضة للتقلبات”.

أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لمواجهة تداعيات كورونا، فأشار الرئيس إلى أن السلطات الروسية تخصص ما يصل إلى 1.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنها استخدام موارد من صندوق الاستقرار والتنمية الأوراسي وبنك التنمية الأوروبي الآسيوي لمواجهة كورونا.

وبحث قادة الاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان) خلال اجتماع اليوم الأوضاع المحيطة بانتشار جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس.

واتفقوا بحسب بيان صدر عن اجتماع القمة، على رفع جميع القيود التي تم فرضها بعد تجاوز جائحة كورونا.

المصدر: “نوفوستي”