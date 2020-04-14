ليبيا – قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز إن البعثة الأممية تحولت من بعثة تساند الشعب الليبي إلى شاهد زور يساوي بين الجلاد والضحية والظالم والمظلوم حسب زعمه.

دبرز وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أضاف:” البعثة تستمر في صمتها المروع والمحير عمّا يتعرض له أهل طرابلس من إجرام بشع فاق كل وصف وبدلا من أن تنعت المعتدي بصفته وتحمّله كامل المسؤولية نجدها تلتزم الصمت في بياناتها” حسب تعبيره.

وأكد دبرز أن صمت البعثة وضعف خطابها وربما تواطؤها هو ما قاد إلى قطع مياه الشرب عن العاصمة في ظروف إنسانية قاسية جدا في ظل مجابهة وباء كورونا.