الرباط – دعا العاهل المغربي إلى إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف لإرساء إطار عملياتي من أجل مواكبة مختلف مراحل تدابير جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، امس نشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأفاد بأن الملك محمد السادس أجرى “اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس السنغال”.

وأضاف أن المحادثات بين العاهل المغربي ورئيسي البلدين الإفريقيين تطرقت إلى “التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية”.

وأوضح المصدر ذاته أن الملك محمد السادس، اقترح إطلاق “مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الإفريقية مختلف مراحل تدبيرها للجائحة”.

وزاد، أن الأمر يتعلق بمبادرة عملية “تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة”.

وأعلن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، السبت، ارتفاع وفيات كورونا في القارة السمراء إلى 700، وأكد أن الفيروس ظهر في 52 دولة بالقارة.

وتشير المعطيات أن عدد الإصابات بالفيروس في عموم القارة السمراء، بلغ 13 ألفا و145 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس ألفين و171 شخصا، حتى السبت الماضي.

الاناضول