ليبيا – أكد عميد بلدية الشويرف حسن القذافي إعادة ضخ مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس وأنها لن تغلق مرة أخرى بعد إغلاقها لأيام.

القذافي أشار في تصريح لبرنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة NEWS 218″ ” أمس الاثنين إلى أن أطراف عدة حاولت استغلال قضية الاختطاف لأغراض سياسية، مشدداً على أن مدينة الشويرف لم تقم بزيادة معاناة الليبيين محملاً مسؤولية ذلك للمجلس الرئاسي.

واتهم القذافي وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بالوقوف وراء إلغاء عدد من المشاريع وإفشال المنظومة الأمنية وجهاز الشرطة بالمدينة. ولفت القذافي إلى أن عدداً من أهالي مدن ليبيا تدخلوا لإنهاء قضية إغلاق مياه النهر الصناعي وانقطاعها عن شمال ليبيا بعد وعود التدخل لإطلاق سراح شقيقه الذي اختطف قبل أسبوعين أثناء توجهه إلى العاصمة طرابلس.