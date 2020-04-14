روسيا – تلقى مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر يميليانينكو، رسالة تحد من فتاة متابعة لحسابه عبر تطبيق “إنستغرام” لخوض نزال ضدها، مشيرة إلى أن الأمر لن يكون مؤلما.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو وهي لابسة قفازات الملاكمة: “مرحبا، مرحبا، ألكسندر فلاديميروفيتش. أشارك في التحدي وأدعوك إلى خوض نزال. تعال لن يكون مؤلما”.

وعلق ألكسندر يميليانينكو الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودو الملقب بـ”الإمبراطور الروسي الأخير” على تحدي الفتاة، قائلا: “لماذا يريد الجميع ضربي؟”.

وحقق ألكسندر يميليانينكو البالغ من العمر 38 عاما، 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم وتعادل واحد، ومن المنتظر أن يواجه مواطنه محمد إسماعيلوف، في 24 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات