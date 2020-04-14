كوريا ش – اكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى مضادة للسفن تجاه البحر الشرقي.

وأضافت الهيئة أن المقذوفات التي يفترض أنها صواريخ كروز، أطلقت باتجاه الشمال الشرقي من المناطق القريبة من بلدة مونتشون الساحلية الشرقية في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنها حلقت لمسافة حوالي 150 كيلومترا.

وتابعت: “الجيش يراقب الوضع عن كثب لاحتمال عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضع الاستعداد”.

ويأتي ذلك عشية عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم إيل سونغ والانتخابات العامة في كوريا الجنوبية.

وتعتبر هذه التجربة الأحدث في سلسلة من الإجراءات العسكرية لكوريا الشمالية، وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وزيادة اليقظة بسبب فيروس كورونا.

وتمنع قرارات مجلس الأمن الدولي بيونغ يانغ من تجربة الصواريخ الباليستية، وفرضت على الدولة عقوبات واسعة بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

المصدر: يونهاب