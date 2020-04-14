لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 632

لبنان – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، امس عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 632.

وذكرت الوزارة أن العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19″، بلغ منذ 21 فبراير وحتى اليوم، 632، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ أمس، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات من 21 فبراير وحتى اليوم، استقر عند 20 حالة.

وكان الجيش اللبناني، أعلن أنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT