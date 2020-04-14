البرازيل – كشف التشيلي باتريسيو روبيو مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، عن عادات غريبة لأسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو زميله السابق في فريق “كيريتارو” المكسيكي.

وقال روبيو في تصريحات لقناة التلفاز المكسيكية “أزتيكا – Azteca” عن ذكرياته مع رونالدينيو، الذي لعب إلى جانبه لموسم واحد في فريق كويريتارو المكسيكي: “كنا نلعب دائما مبارياتنا في أيام الجمعة، لأن لكل ناد تقويمه الخاص به في الدوري المكسيكي”.

وأضاف: “بعد انتهاء المباراة، كان رونالدينيو يسافر على متن طائرته الخاصة إلى كانكون أو بلايا ديل كارمن. ويعود يوم الثلاثاء. لم أره قط يتدرب يوم الاثنين. لقد كان لاعبا رائعا”.

واعتاد رونالدينيو على السفر إلى كانكون وبلايا ديل كارمن وهما من المدن السياحية الرئيسية في المكسيك في منطقة البحر الكاريبي، بدلا من حضور التدريب يوم الاثنين خلال فترة وجوده في فريق كويريتارو.

ويقيم رونالدينيو نجم برشلونة سابقا، حاليا في فندق بالماروجا بباراغواي، بعد خروجه رسميا من السجن نتيجة دفعه غرامة مالية قدرها 1.6 مليون دولار، وهو قيد الإقامة الجبرية على ذمة قضية دخوله باراغواي مستخدما جواز سفر مزور، رفقة شقيقه روبرتو دي أسيس موريرا.

المصدر: وكالات