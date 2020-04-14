مصر .. الصحة العالمية تشير إلى تجارب سريرية للوصول إلى لقاح ضد كورونا

مصر .. الصحة العالمية تشير إلى تجارب سريرية للوصول إلى لقاح ضد كورونا

مصر – افاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، إن هناك تجارب سريرية تجرى للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار جبور إلى أن الوصول إلى دواء لعلاج الفيروس، لن يتم في وقت قريب، ولا يمكن أن يتم تحديد هذا الوقت الآن حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لطرح العلاج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هناك فئات لا تظهر عليها أعراض كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: “الشباب لا تظهر عليهم الأعراض بشكل كبير، والأعمار الكبيرة هي التي تظهر عليها أعراض الفيروس بشدة، كما تظهر كذلك أيضا على من يعانون من مشاكل في المناعة وخاصة لدى المصابين بأمراض القلب”.

وكان جبور، قد طالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وكالات