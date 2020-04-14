روسيا – يباشر مصنع “ديغتياروف” في مدينة كوفروف الروسية بإنتاج البندقيات الآلية من طراز ” آ-545″.

وأفادت صحيفة “ديغتياروفيتس” المحلية بأن المصنع قد تلقى طلبا بإنتاج أول دفعة من بندقية عيار 5.45 ملم. وسيبدأ في إنتاجها بعد انتهاء الاختبارات الأخيرة للبندقية وأجزائها.

يذكر أن بندقيتي “آ-545″ و”آكا – 12″ الآليتين شاركتا في مناقصة إطلاق رشاش ميداني جديد للجيش الروسي. واتخذ قرار بعد انتهاء المناقصة بإنتاج كلا الرشاشين على دفعات وتزويد الجيش الروسي بـ”آكا – 12″ و”آ-545 ” على حد سواء.

وينحصر الاختلاف الرئيسي لـ”آ-545″ عن “آكا – 12” في أجهزة أوتوماتيكية متوازنة تتزود بها بندقية “آ-545” ومغلاق مسنن جديد متعلق بها، الأمر الذي يعوض الارتداد ويزيد من كثافة الرمي بنسبة 15-20 % عند إطلاق النيران برشقات قصيرة.

ومن جهة أخرى فإن سلبية “آكا – 545” هي السعر المرتفع لإنتاجها، رغم أنها تستخدم الأجزاء نفسها والذخائر نفسها تقريبا التي تستخدمها بندقية “آكا – 12” الآلية.

المصدر: سلاح روسيا