مع اقترابهما من الاتفاق..غانتس لنتنياهو: هذه لحظة الحقيقة

مع اقترابهما من الاتفاق..غانتس لنتنياهو: هذه لحظة الحقيقة

إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس اليوم الثلاثاء أنهما اقتربا من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فيروس كورونا.

واجتمع غانتس ونتنياهو الليلة الماضية في محاولة اللحظة الأخيرة لتسوية خلافاتهما. وبعد ذلك أصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إنهما أحرزا “تقدما كبيرا”. ومن المقرر أن يلتقي الاثنان مرة أخرى مع فريق التفاوض الخاص بكل طرف في ولاقت لاحق اليوم.

وانتهت منتصف الليلة الماضية المهلة الممنوحة لغانتس ومدتها 28 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت الشهر الماضي، لكن الرئيس رؤوفين ريفلين الذي يشرف على محادثات الائتلاف مدد المهلة ليومين بطلب من نتنياهو وغانتس، وذلك بعد رفضه فعل ذلك في وقت سابق.

وقال مكتب ريفلين إن الرئيس مدد المهلة “بناء على معرفة أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق”.

وفي وقت سابق الاثنين أكد غانتس أنه لا يرغب بإجراء انتخابات جديدة، ويتطلع لتشكيل حكومة طوارئ قومية، وقال مخاطبا رئيس الوزراء: “نتنياهو هذه لحظة الحقيقة، والتاريخ لن يسامح من يتهرب منها”.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيعود إلى الكنيست اختيار مرشح يكون أمامه 14 يوما لتشكيل الحكومة. وسيؤدي إخفاقه في ذلك تلقائيا إلى انتخابات جديدة، وهو ما حدث قبيل اقتراع الشهر الماضي.

المصدر: “رويترز” + i24 NEWS