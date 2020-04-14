إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ مساء أمس، لترتفع بذلك الحصلية إلى 11868.

وقالت الوزارة في بيان، إنه مع تسجيل وفاة واحدة خلال نفس الفترة بلغ مجموع الوفيات 117، قبل أن تضاف إليه وفاة رجل يبلغ من العمر81 عاما في وقت لاحق اليوم.

وذكر البيان أن هناك 181 حالة خطيرة، منها 136 حالة على جهاز التنفس الصناعي، و168 حالة متوسطة، والباقون تظهر عليهم أعراض طفيفة. وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 2000 شخص.

وحسب بيانات الوزارة، تتصدر القدس قائمة المناطق الأكثر تضررا بالوباء مع تسجيل 2258 إصابة، تليها مدينة بني براك التي تقطنها أغلبية من اليهود المتدينين، والتي سجلت 2053 حالة، وتتميز بأعلى معدل الإصابات بين البلدات التي يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة، حيث سجلت 1051 حالة لكل 100 ألف شخص.

المصدر: وكالات