ليبيا – أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قيام تركيا وحكومة الوفاق بعرقلة جهود مكافحة كورونا في ليبيا، موضحة أن هناك معلومات تشير إلى تعمد الحكومة التركية والمليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في غرب ليبيا عرقلة أي جهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الليبيين.

المؤسسة أشارت في بياناً لها اليوم الثلاثاء نشرته صحيفة “الدستور” المصرية إلى تصريحات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الذي أكد على استهداف الطائرات التركية المسيرة لطائرة شحن محملة بالمستلزمات ‏الطبية لمواجهة وباء كورونا أثناء ‏هبوطها في مدينة ترهونة،مؤكدا ‏أن الشحنة كانت لتجهيز العديد من ‏المستشفيات لمواجهة الوباء في مناطق غرب البلاد ضمن الجهود التي أعلنها الجيش الوطني عقب ظهور أول إصابة بكورونا في مارس وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا ‏للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية‎.

المؤسسة أوضحت أن المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق هجمت على غرفة تحكم في الشويرف بغرب ليبيا وقطعت المياه عن أكثر من مليوني نسمة في طرابلس والبلدات والمدن ‏القريبة منها‎ كما انقطعت الكهرباء بشكل متكرر عن طرابلس وبعض المناطق الأخرى ‏خلال الأسبوع المنصرم وهو ما تسبب في ضرر كبير للتدابير الاحترازية وعلى رأسها العزل المنزلي.