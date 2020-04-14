الولايات المتحدة – كشفت وكالة ناسا عن صورة رائعة لما يشبه “تنين منحوت” على سطح المريخ، التُقطت بواسطة كاميرا جامعة “أريزونا” HiRISE ، المتصلة بمركبة استكشاف المريخ (Mars Reconnaissance).

وجمعت المركبة معلومات قيّمة من الكوكب الأحمر منذ عام 2006.

ونشر الحساب الرسمي لـ HiRISE على “تويتر” الصورة وكتب: “لقد أنشأنا هذه الصورة من مواد ممتلئة خفيفة اللون في جنوب غرب Melas Chasma، لأنها من هذا المنظور تشبه تنينا صينيا أسطوريا”.

وشوهد المنظر الرائع من قبل العلماء لأول مرة في عام 2007، ولكن مخطط شكل التنين لم يكن واضحا على الفور حتى تم تدوير الصورة، التي تكشف Melas Chasma (القسم البرتقالي من اللقطة).

ويوضح منشور مدونة لجامعة أريزونا: “على طول أرضية Melas Chasma هناك رواسب كتلة غير عادية تتكون من كتل ذات لون فاتح في مصفوفة أكثر قتامة. وتكشف الدقة العالية لصورة HiRISE عن طبقات يبلغ سمكها بضعة أمتار فقط، في بعض الكتل ذات الألوان الفاتحة”.

المصدر: ذي صن