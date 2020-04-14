السعودية – أظهرت وثيقة اليوم أن شركة النفط السعودية “أرامكو” حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو المقبل بخصم قدره 7.3 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

ويعني ذلك أن السعر، الذي حددته الشركة للعملاء في آسيا أقل بـ4.2 دولار للبرميل عن سعر شهر أبريل الجاري.

وزادت الشركة، المملوكة للحكومة السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة بواقع 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر “أرجوس” للخام عالي الكبريت، بارتفاع مقداره ثلاثة دولارات للبرميل عن سعر أبريل الجاري.

وتركت “أرامكو” سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل، عند خصم مقداره 10.25 للبرميل عن سعر “برنت” في بورصة إنتركونتننتال.

المصدر: “رويترز”