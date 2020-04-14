ليبيا – يواصل وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب متابعته لجهود وزارة الصحة و الدولة لمكافحة فيروس كورونا ميدانياً بدايه من المنافذ البريه والبحريه والجويه وصولاً للمرافق الصحيه ومراكز العزل السريري الطبي واقسام الحجر الصحي وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعه.

وزارة الصحة أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها وقوف عقوب للاطلاع على مخازن الامداد الطبي وتوفير المستلزامات الوقائية والتجهيزات والمعدات الطبيه المطورة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني ووقوفة الدئم والداعم لوزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي الليبي ودوره الفاعل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقال وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا إن ليبيا جزء من العالم ولا توجد دولة بمنأى عن فيروس (كورونا)، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامه للقوات المسلحة واللجنة العليا واللجنة الاستشارية والتي اتخذت إجراءات احترازية وخطوات استباقية لحماية المواطنين والمقيمين، ومنع انتشار الفيروس.

وأكد وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع لفيروس (كورونا) الجديد أن ليبيا تتمتع بخبرات متراكمة وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة والأمراض، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية مستمرة في المستشفيات والمراكز الصحية واستحداث خدمات اضافية كطبيبك لعند البيت على مدار الساعة.

كما لفت إلى جاهزية كافة المنشآت الصحية للتعامل مع أي تطورات للفيروس، منوهاً الى تناغم وتكامل جهود كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتصدي للفيروس.

واوضح أن هناك مراكز للعزل السريري الطبي تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع ومنها (مستشفي الكويفية ومستشفي الهواري ومصحة الاراده بنغازي ومستشفي الكويفية ومستشفي الامراض الصدرية بالمنصورة ومركز بنغازي الطبي وتجهيز مراكز للعزل السريري الطبي بطبرق و درنة والبيضاء والكفرة وسبها والمرج وسرت) ومراكز للحجر الصحي بكافة البلديات وأن كافة المنشآت الصحية جاهزة للتعامل مع أي تطورات للفيروس.

وشدد عقوب أن المجتمع الليبي مجتمع واع ويدرك حجم المسؤولية المناطة بهم للتعاون ورفد الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس، منوهًا إلى أهمية فرق الرصد والتقصي المهيأ بالكامل لاستقبال كافة البلاغات والتجاوب معها وتقديم الاستشارات الخاصة بـ(كورونا) على مدار 24 ساعة.

كما أكد على أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح، وإطلاع الجميع على مستجدات الوضع محلياً وعالمياً، مضيفاً” إن لدينا مختبرات صحية ، وتضم أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية لفحص العينات حيث تم إطلاق حملة توعوية صحية مكثفة عبر القنوات الليبية ونأمل من الجميع تحقيق الاستفادة المثلى منها والالتزام بتطبيق ما تضمنته من نصائح وإرشادات”.

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وحول الحالة الصحية في ليبيا بيَّن وزير الصحة أن ليبيا اختارت أن تأخذ أقصى درجات الحذر حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين مبكراً وتتابع الخطوات بتتابع القرارات وأن الحالة الصحية حالياً مطمئنة وكل الحالات التي تم اكتشافها في ليبيا قادمة من الخارج أو من مخالطين لهم.

ختاماً أشار إلى اهمية التباعد الاجتماعي في تحديد مسار الوباء فالاعتماد – بعد الله – على استشعار الجميع المسؤولية في حسر انتشار المرض والعائدون أمامهم مسؤولية كبيرة تجاه أهاليهم ومجتمعهم ببقائهم في العزل لسلامتهم وسلامة الجميع، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة.