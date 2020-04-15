انجلترا – شكل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في السنوات الماضية الوجهة المفضلة للمواهب الروسية وهذا التوجه لم يكن غريبا، فمن البديهي أن يطمح كل لاعب في الاحتراف في الدوري الأفضل والأقوى عالميا.

ووضعت شبكة “بي إن سبورتس” الإعلامية الرياضية، قائمة بأسماء أفضل 5 لاعبين روس في تاريخ الدوري الإنجليزي وهم:

5- يوري جيركوف – تشيلسي – 2009/2011

4- رومان بافليتشينكو – توتنهام – 2008/2012

3- أليكسي سميرتين – بورتسموت – تشيلسي – تشارلتون – فولهام – 2003/2008

2- أندريه أرشافين – أرسنال – 2008/2013

1- أندريه كانتشيلسكيس – مانشستر يونيتد- إيفرتون – 1992/1997- مانشستر سيتي- ساوثهامبتون – 2001/2003

يذكر أن الفترة الذهبية لكانتشيلسكيس، كانت مع نادي مانشستر يونايتد، حيث خاض معه 145 مباراة وسجل له 48 هدفا، ليساهم في تتويج “الشياطين الحمر” بسبعة ألقاب، بينها لقبان في مسابقة الدوري الإنجليزي.

المصدر: sports.ru