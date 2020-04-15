ليبيا – كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان النائب علي التكبالي عن تخطيط الميليشيات المسلحة للهجوم على منطقة الهلال النفطي لكن الجيش حرر تلك المنطقة مرتين وأرجعها لمؤسسة النفط في طرابلس.

التكبالي لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن مؤسسة النفط في طرابلس تنفق أموال الشعب الليبي من واردات النفط على الميليشيات.

وأشار إلى أن الأتراك بتدخلهم في ليبيا بمساعدة الميليشيات لخدمة الأطماع التركية في البلاد، مؤكداً أن الليبيين سيواصلون مكافحة الأتراك وسيعملون على طرد الميليشيات من ليبيا.

وحذر عضو مجلس النواب من أن تدخل الأتراك سيؤدي لإطالة المعركة في ليبيا.