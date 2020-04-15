فرنسا – انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية بعد صدور تقرير لوكالة الطاقة الدولية، قال إن الطلب العالمي على الخام سيسجل أسوأ مستوى في نحو 25 عاما.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” انخفضت خلال تعاملات اليوم إلى 19.20 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ العام 2002.

وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 20.10 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.05% عن السعر السابق.

في حين تم تداول عقود مزيج “برنت” عند 29.17 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 1.45% عن سعر التسوية السابق.

وقبل ذلك كان خام “برنت” قد بلغ مستوى متدنيا عند 28.5 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في أبريل الجاري، ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما.

ويقول خبراء إن الطلب العالمي على النفط تراجع بواقع 25 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

ويأتي الهبوط اليوم رغم الاتفاق الذي توصلت إليه دول مجموعة “أوبك+” مؤخرا والقاضي بقيام دول المجموعة بخفض إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من 2020، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري وحتى أبريل 2022.

المصدر: وكالات