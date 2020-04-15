روسيا – تراجع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل، في بورصة موسكو، امس في ظل ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “تاريخي” لـ”أوبك+” على خفض الإنتاج.

وجرى تداول العملة الروسية، بحلول الساعة 11:52 بتوقيت موسكو، عند مستوى 73.41 روبل للدولار، أي أقل بـ33 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)مقارنة بسعر الإغلاق الأخير.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 44 كوبيكا إلى 80.34 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق بنحو 4% بعد إعلان دول مجموعة “أوبك+” عن خفض “تاريخي” للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا انطلاقا من مايو المقبل، على أن يتم تقليص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: “إنترفاكس”