ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية إنه منذ البداية قام بتأييد ودعم المعركة لأنها تقف في صف “العدل ضد الظلم والاعتداء” على حد زعمه.

الساعدي هنأ خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد ماوصفهم بـ”المتعطشين لإقامة العدل وكف العدوان عن المظلومين والمهجرين والأسر والأبرياء “على ما وصفه بـ”تحرير مدن الغرب” (سيطرة مسلحي الوفاق المدعومين من تركيا والمطلوبين محليا ودوليا على مدينتي صبراتة وصرمان).

وأضاف :”علينا أن نستحضر معاني العدل والرحمة ونحن نتعامل مع الظالم والمتجبر ونستحضر الرحمة في جانب المظلوم إن تساهلنا مع الظالم ليفعل ما يشاء بحجة المصالحة والرحمة والأخوة فأننا نهدر حق المظلوم الأولى بالرعاية الذي يستغيث ولا أحد يستجيب له سواء المجتمع الدولي أو أصحاب السواعد الغيورة الذين يدفعون الظلم عن المظلومين” حسب زعمه.

وقال :”الرسالة لأتباع حفتر رغم أنها مكررة ولا بأس في التذكير وإن لم ينفع القول فالفعل قد يكون أبلغ الآن هم رأوا جزاء ما كسبت أنفسهم و نالوا ما يستحقون من جزاء عادل و ليس ظالم و حازم يقف مع المظلوم ومن رجع قبل أن يأتيه أجله هذا خير له في الدنيا و الآخرة، المظالم التي يرتكبها حفتر وأعوانه اصبحت واضحة وضوح الشمس لهذا سمعنا ورأينا الكثير من إستطاع التبرء من هذا الهجوم على طرابلس رغم أنهم كانوا يؤيدون حفتر وما يسمى الكرامة لكن عندما رأوا هذا الظلم الواضح تبرأوا منه وعارضوه”.