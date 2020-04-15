ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنه لن يتفاوض مجددا مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، متهما الأخير باستغلال الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لاستئناف الهجمات على العاصمة طرابلس حسب زعمه.

السراج وفي حديث مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء قال مدعياً :” لن أجلس بعد اليوم مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها بحق جميع الليبيين”،مشيرا إلى أن مسلحي الوفاق ردت بقوة على تلك الهجمات واستعادت كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس.

وأضاف زاعماً:” وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية توقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا واعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا وبعد فشل الهجوم بات يستهدف طرابلس من دون تمييز المناطق السكنية المؤسسات المدنية حتى المستشفى العام في وسط المدينة”.

وعن أحوال البلاد منذ الرابع من أبريل الماضي قال السراج:” ليبيا مرت بعام مؤلم وحزين، لأن الوطن فقد الآلاف من أبنائه وتم تشريد عشرات الآلاف من العائلات وتدمير المؤسسات العامة والخاصة لكن ردنا على حفتر تم بمشاركة أبناء المدن الأخرى الذين هبوا لدعم طرابلس في ملحمة من الشجاعة والتضحية ونجحوا في إفشال حالة التمرد التي أرادت إعادة الدكتاتورية إلى البلاد” دون أن يذكر أن من بين هؤلاء الذين هبوا عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش وعدد من المطلوبين محليا ودوليا لجرائم قتل وتهريب البشر والوقود والحرابة.