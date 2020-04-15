ليبيا – قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعديل أوقات حظر التجول على أن يكون من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً إبتداءً من اليوم الأربعاء.

بوشناف أستثنى في قراره رقم “425”والذي تلقت المرصد نسخة منه محلات بيع الإطارات والنضائد ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية ومصانع الأعلاف والمطاحن.

ونصت المادة الثالثة من القرار إستمرار استثناء حظر التنقل بين المدن والقرى :”شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضروات خلال ساعات رفع الحظر،سيارات الإسعاف ونقل الأدوية طوال اليوم”.

وسمح القرار للأنشطة ذات الصلة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن خاص من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول وما يفيد سداد الضرائب وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

ونوّه المستشار بوشناف إلى أن جميع القرارات السابقة تسري فيما لم يرد بشأنها نص هذا القرار على أن يستمر العمل به حتى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من شهر إبريل الجاري.

وزير الداخلية طالب العمل بالقرار من تاريخ صدوره ،داعياً الجهات المختصة بتنفيذ القرار ونشره في وسائل الإعلام.

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