ليبيا – إدعى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنهم سيحتفلون قبل شهر رمضان بتحرير مدينة ترهونة وعديد المناطق حسب زعمه.

المشري وفي مداخلة سابقة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها دولة قطر أمس الثلاثاء أوضح أن تقديراته جاءت وفقا للخطط العسكرية وأن تلك العمليات ستكون بأقل الخسائر بما يمكن من عودة عديد النازحين إلى مناطقهم، وفق قوله.

وأضاف أن هناك تجهيزات كبيرة منذ الإعلان عن انطلاق ما وصفها بـ”عملية عاصمة السلام” (العملية المشتركة بين مسلحي الوفاق وتركيا) منذ أسبوعين.

القيادي بحزب العدالة والبناء إختتم بالقول:” لدينا إيمان بوجوب بسط سيطرة حكومة الوفاق وشرعية مجلس الأعلى للدولة والنواب على كامل التراب الليبي “.