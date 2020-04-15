ليبيا – علق مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار على ارتفاع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا،داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية.

النجار وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للمركز تعليقا على تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء قال إن هذا التطور الوبائي يشير ويدعو إلى القلق.

وأشار إلى أن تهاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مدير المركز الوطني دعا إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم في الوضع الوبائي.