ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب المصري محمد إسماعيل رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا،مشيرا إلى أنه يدل على رغبة في الهيمنة والتوسع التركي في ليبيا وعلى الحدود الغربية لمصر.

إسماعيل وفي بياناً له نشرته صحيفة “الدستور “المصرية أمس الثلاثاء أدان الخطط الاستعمارية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة في خطاباته تجاه ليبيا، قائلا:” إنه يتدخل في ليبيا للدفاع عن أحفادهم من الأتراك!!، وهي واحدة من أكاذيبة الكثيرة،”،مشددا على وجود رفض دولي تام للوجود التركي في ليبيا خصوصا وأنه ليس فقط هيمنة استعمارية ولكنه نهب اقتصادي وسيطرة على المقدرات الليبية سواء في النفط أو غيرها من الموارد.

وأشار عضو البرلمان أن أردوغان يعتبر ليبيا مسرحا ممتدا لتجربة أسلحته وبالخصوص الطائرات المسيرة التركية التي غزا بها ليبيا،مدينا التجاهل العربي وبالخصوص من جانب جامعة الدول العربية لكل من التدخل التركي والقطري في شؤون ليبيا فالقضية ليست أمن قومي مصري فقط ولكنها أمن قومي عربي شامل تعبث به تركيا ويساعدها تنظيم الحمدين.