ليبيا – أكد عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف انتهاء إشكالية انقطاع المياه على مدينة طرابلس ومناطق جوارها بعد التوصل إلى اتفاق مع عميد بلدية الشويرف يقضي باستئناف الضخ.

بن يوسف أوضح في تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء أن هناك إجراءات قانونية اتخذت ضد المتسببين في إغلاق المياه، مشيرا إلى أن بيان مشايخ وأعيان قبيلة المقارحة يؤكد فتح المياه خلال 48 ساعة القادمة.

ومن جهته، قال عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال إن المياه افتتحت من بلدية الشويرف من قبل أعيان ومشايخ المقارحة، مبينا أن جهاز النهر أكد وصولها خلال الـ48 ساعة القادمة وموضحاً أن المسار القانوني إجراء لاحق،وفق قوله.

يشار إلى أن رئيس الرئاسي السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا العضو المقاطع للبرلمان عن مدينة مصراتة قد إتهموا القوات المسلحة بإقفال المياه عن مدينة طرابلس في بيانات رسمية وتصريح عمداء البلديات في طرابلس يفند تلك التصريحات .