ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز أمس الثلاثاء عن تقديمها مقترح للمجلس الرئاسي برصد قيمة 500دينار شهري كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الإقتصادية الذين لا يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

البلدية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن تقديم المقترح جاء بناءً على إحصائية مكتب تراخيص طرابلس المركز التي تقدر عدد الأنشطة الإقتصادية داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز 3000 ترخيص تتمثل في رخص تجارية لصالات مناسبات إجتماعية ورياضية مهنية حرفية، صناعات خفيفة مختلفة،باعة متجولون.

ونوّهت إلى أن المقترح يستثنى شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية حيث يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول،مضيفة أن القيمة الإجمالية للمقترح تقدر بحوالي مليون ونصف دينار شهرياً.

بلدية طرابلس المركز أعربت عن أملها بأن تتم الموافقة على المقترح المقدم للمجلس الرئاسي على أن يعمم على باقي البلديات.