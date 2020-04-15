روسيا – وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة، لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم قطاع الأعمال المتضرر جراء جائحة كورونا، وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة في البلاد.

كلف الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدة مالية مباشرة للشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 12130 روبل (نحو 170 دولارا) عن كل موظف كحد أدنى.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة، أن توجه الشركات المساعدات المالية لدفع رواتب الموظفين، وشدد على أن هذه المساعدة عبارة عن هبة، أي أن الشركات التي ستتلقى المساعدة لن يتوجب عليها سدادها للحكومة.

وأضاف، أن حجم المساعدة التي ستتلقاها الشركة سيعتمد على عدد الموظفين المسجلين في الشركة حتى تاريخ 1 أبريل الجاري.

كما أشار إلى أن قروضا بشروط ميسرة ستقدم للشركات الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية في روسيا، حيث ستقوم الحكومة بتحمل فوائد القروض.

كما وجه الرئيس بوتين الحكومة بتخصيص 200 مليار روبل إضافية (2.7 مليار دولار) لدعم ميزانيات الأقاليم الروسية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

أما عن قطاع الطيران، والذي يعد الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا، فقد كلف بوتين بتخصيص 23 مليار روبل (حوالي 310 ملايين دولار) للشركات المتضررة.

ووجه الرئيس الروسي الحكومة بإعداد المقترحات لدعم قطاعات اقتصادية أخرى، في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم.

وتضاف هذه الإجراءات إلى تدابير سابقة كانت الحكومة الروسية قد أعلنتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كتأجيل سداد بعض الضرائب وأقساط التأمين والقروض.

المصدر: “تاس”