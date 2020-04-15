بيع قميص تيري هنري الذي سجل به الهدف الـ100 مع أرسنال

بيع قميص تيري هنري الذي سجل به الهدف الـ100 مع أرسنال

فرنسا – تم بيع قميص النجم الفرنسي تيري هنري الذي سجل به الهدف 100 مع أرسنال الإنجليزي، في مزاد علني بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني (18 ألف يورو)، على أن يعود المبلغ لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن عن المزاد الدولي الويلزي السابق ولاعب ليستر سيتي وبلاكبرن السابق، روبي سافاغ.

وسجل هنري الملقب بالغزال الأسمر في مسيرته 228 هدفا، ووصل للهدف المائة في لقائه أمام برمنغهام، الذي كان يلعب له سافاغ في ذلك الوقت عام 2013.

وكشف سافاغ أن هنري لم يكن يعلم أنه سجل هدفه المائة في المباراة، وتبادل معه القميص بعد المباراة

وحين علم هنري البالغ 42 عاما بالأمر طالب بإعادة القميص، ولكن سافاغ كان قد رحل.

وكان سافاغ عرض حتى أيام مضت إعادة القميص لهنري، ولكن اللاعبين اتفقا على أن أفضل طريقة هو عرضه وتوجيه قيمته إلى الخدمة الصحية في بريطانيا.

ولعب هنري في خط الهجوم مع أرسنال وبرشلونة الإسباني وفي نيويورك ريد بولز الأمريكي حين قرر الاعتزال عام 2015، والمنتخب الفرنسي، والآن يعمل كمساعد مدرب لمنتخب بلجيكا لكرة القدم.

يمتلك “الغزال الأسمر” الكثير من الجوائز الفردية والجماعية مع الأندية التي لعب لها، فقد حصل على ثاني أفضل لاعب لعامي 2003 و2004 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم “للفيفا”.

وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وفقا لجمعية الكتاب المتحدثين عن الرياضة لموسم 2003-2004 الذي فاز فيه نادي أرسنال بلقب “البريميرليغ” دون أي خسارة، بالإضافة إلى فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.

المصدر: “وكالات”