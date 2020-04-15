رغم كورونا.. كوريا الجنوبية تشهد إقبالا على الانتخابات لم يحصل منذ 20 عاما

رغم كورونا.. كوريا الجنوبية تشهد إقبالا على الانتخابات لم يحصل منذ 20 عاما

كوريا ج – افادت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بلغت 62.7٪، أي أكثر من عام 2004، حين بلغت النسبة 60.6٪، وأقل من 1996، عندما كان المؤشر 63.9٪.

وأدلى السكان بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، اليوم الأربعاء، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشير المشاركة العالية إلى اهتمام عام مكثف، وهو ما يعتبر بمثابة استفتاء ثقة تجاه الرئيس مون جيه إن.

وذكرت وكالة “يونهاب”، أنه مع حلول الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي أدلى 27.5 مليون شخص، أو 62.6 % من إجمالي 44 مليون ناخب مؤهل، بأصواتهم، مع بقاء ساعة واحدة على انتهاء التصويت.

وقال بعض الخبراء، إن التصويت المسبق والشعور بالأزمة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، على ما يبدو، دفعا المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمثل هذا الإقبال.

وتجري الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية، كل أربع سنوات لملء مقاعد الجمعية الوطنية التي تبلغ 300 مقعد، منها 253 مقعدا بالانتخاب المباشر و47 مقعدا بالتمثيل النسبي.

واليوم الأربعاء سجلت كوريا الجنوبية أقل من 30 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس الجديد لليوم الثالث على التوالي، ليصل بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 10591 حالة.

المصدر: وكالة يونهاب