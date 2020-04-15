ليبيا – قال المحلل السياسي فرج زيدان إن عمليات مسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة تدار من قبل المخابرات التركية، مضيفاً أن الليبيين الآن يتعاملون مباشرة مع قوة انكشارية تحتوي على مجموعة أو تركيبة من الفصائل كثير منها غير ليبية.

زيدان وخلال استضافته في برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″ أمس الثلاثاء أكد على التناقض في مواقف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حين أثنى على المقاتلين الذين هاجموا صرمان وصبراتة أمس الأول والذين بينهم مجلس شورى بنغازي، معتبراً إياهم قوات نظامية تتبع حكومة الوفاق وهو في السابق كان قد وصف عمليات الجيش الوطني ضد مجلس الشورى في مدينة بنغازي بأنها حرب على الإرهاب.

وأشار المحلل السياسي إلى أن مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا يسعى إلى تفتيت حلم الدولة الليبية وجعل ليبيا بلدا تابعا له، مستشهدا بتصريحات الرئيس التركي السابقة حين قال إن ليبيا هي ميراث لنا.