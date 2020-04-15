إيطاليا – توفى خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن رئيس الجالية، ونائب رئيس جمعية الأطباء الأجانب في إيطاليا جمال أبو عباس أن ثمة طبيبا سوريا في العناية المشددة بعد إصابته بالفيروس.

وقال أبو عباس إن عدد الأطباء الذين توفوا بسبب “كورونا” في إيطاليا بلغ 109 أطباء و 35 ممرضا وممرضة و 7 صيادلة، وأضاف أن ثمة أكثر من 10 آلاف مصاب وحامل للفيروس من أطباء وكوادر تمريضية موجودين حسب الحالة في المنازل أو المشافي.

وأشار إلى أن المشافي “تعاني نقصاً في الأطباء والممرضين، وفي أجهزة التنفس وجميع المواد الطبية، بعد أن قامت فرنسا و ألمانيا بمصادرة شحنات كبيرة منها، فيما قدمت كل من الصين وروسيا وكوبا المساعدات من أطباء أو معدات أو أجهزة لمكافحة الوباء”

المصدر: صحيفة “الوطن” السورية