ليبيا – قام وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية بالمنطقة الممتدة من لبريقه وصولا لرأس لانوف وذلك استمراراً للجولات التفقدية للوقوف على جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية.

وزير الصحة اطلع خلال الزيارة الميدانيه وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على نسب الانجاز و التجهيزات الطبية لمستشفي البريقه العام الجديد تمهيداً لافتتاحه

ونوه إلى أن الهدف من الزيارة و الجولة التفقدية للتعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة في تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج والتأكيد على حالة الجهوزية للمرافق الصحية وحصر الاحتياجات الفعلية بهدف التأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الصحة في ليبيا والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية وسير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة العلاجية والاسعافية.