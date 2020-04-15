ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي إن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة وتم إجراء التحاليل لها 228 حالة.

الحاسي لفت خلال الإيجاز الصحفي العلمي رقم (25) أمس الثلاثاء إلى أن هناك 204 حالات نتائجها كانت سالبة و 20 عينة ماتزال تحت الإجراء، مشيراً إلى أن 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهن الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة.

وأوضح أن التدريب يسير بوتيرة جيدة، مبيناً أنه منذ اليوم ستنطلق منظومة الخطوط الساخنة وعددها 8 خطوط بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي والتي تستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا وتستقبل 160 مكالمة في الساعة وكل مكالمة تستغرق ثلاث دقائق.

وإعتبر أن هذه الخدمة خاصة فقط بمرض covid-19 أما الاستشارات الطبية الأخرى معنية بها خدمة “ألو طبيبك”.

كما أكد على أن اللجنة الاستشارية الطبية أعدت خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية.